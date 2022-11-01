МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії

В МЗС відреагували на заяву глави Кремля про масований обстріл України 31 жовтня, інформує ZN.ua.

МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення Путіна на саміт в Індонезії
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МЗС України вимагає виключити РФ з G20 та відкликати запрошення президента РФ Владіміра Путіна на саміт на Балі. Про це речник МЗС України Олег Ніколенко написав у твіттер.

«Путін публічно визнав, що віддав накази завдати ракетних ударів по українському мирному населенню та енергетичній інфраструктурі. Із закривавленими руками йому не можна дозволити сісти за стіл зі світовими лідерами. Запрошення Путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія виключена з G20», - заявив речник МЗС.

Зранку 31 жовтня РФ вчергове завдала масованого удару по об’єктах інфраструктури України. Путін заявив, що масований обстріл ракетами був відповіддю на ураження кораблів Чорноморського флоту в Севастополі.

Внаслідок ракетних ударів 31 жовтня пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури в 10 областях України.

Putin publicly acknowledged ordering missile strikes on Ukrainian civilians and energy infrastructure. With his hands stained in blood, he must not be allowed to sit at the table with world leaders. Putin’s invitation to Bali summit must be revoked, and Russia expelled from G20.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 1, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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