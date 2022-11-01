Одеську залізницю готувалися підірвати, що відомо на цей момент: "Для виконання завдання встановив..."

Для підриву Одеської залізниці зловмисник приготував понад 3 кг тротилу, протитанкову міну і підривачі.

Як пише Politeka.net з посиланням на СБУ , на об’єктах залізничної інфраструктури на півдні України планувалася ціла серія диверсій. На щастя, вони не втілилися у життя – контррозвідники СБУ затримали злодія раніше, він втілив свої страшні наміри.

Затриманим в результаті багатоетапної спецоперації на Одещині виявився агент гу гш зс рф, більш відомого як ГРУ.

«Встановлено, що він збирав розвіддані про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці. Отриману інформацію планував передати воєнній розвідці рф для підготовки вибухів на основних логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку», - розповіли в СБУ .

Для виконання ворожого завдання негідник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки.

Таким чином він відстежував переміщення рухомого складу в режимі реального часу і отримував відповідні фото через мобільний додаток.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським «куратором». Крім того, він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Втім, як зазначають силовики, йому це не допомогло. Злочинець був затриманий під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту.