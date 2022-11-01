Нова Зеландія затвердила новий пакет санкцій проти РФ

Уряд Нової Зеландії прийняв новий перелік обмежувальних заходів проти Російської Федерації у відповідь на повномасштабне вторгнення на територію України. про це повідомляє портал 1News.co.nz.

«Сьогодні ми запровадили санкції проти 14 осіб і семи організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До санкційного списку увійшли військовослужбовці, оборонні компанії та керівники російських медіа каналів з поширення дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування. Серед них керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени неонацистських воєнізованих угруповань, пов’язаних з групою найманців «вагнера», - зазначила міністерка закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Махута.

Глава МЗС підкреслила, що запроваджуючи нові санкції Нова Зеландія чітко дає зрозуміти, що засуджує тих, хто відіграє роль у сприянні незаконним і невиправданим діям Росії в Україні.

«Постійні повідомлення про невибіркові атаки та завдану значну шкоду цивільним об’єктам з боку збройних сил Росії в Україні викликають глибоке занепокоєння», - додала дипломатка.