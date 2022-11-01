Путін досі вважає, що Європа купуватиме в нього газ

Президент Росії Владімір Путін заявив, що газовий хаб може бути створений у Туреччині «досить швидко», і передбачив, що багато клієнтів у Європі захочуть підписати контракти.

«Контракти будуть укладені. Цієї зими, наступної зими. Немає жодних сумнівів. В решті решт, ми можемо використати європейські країни як транзитні для поставок в інші регіони світу. Але я не маю сумнівів, що і у Європі знайдеться чимало бажаючих», — наголосив він.

Путін визнав, що безпосередньо з європейськими комерційними партнерами працювати «дуже складно». Тож він покладає надії на співпрацю з Туреччиною.

«Нам легше працювати з Туреччиною. Президент Ердоган — людина слова... і нам легше контролювати Чорне море», — сказав він.

Нагадаємо, що нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що домовився зі своїм російським колегою про створення в Туреччині газового хабу на заміну пошкодженим «Північним потокам». Він припускав, що з цього хабу європейські країни могли б відбирати газ.

«Це цілком реалістичний проект, і ми можемо це зробити досить швидко, і бажаючих укласти договір буде достатньо... Я не сумніваюся, що в Європі є багато бажаючих», — повторив Путін.