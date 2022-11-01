"Зернова угода" продовжить діяти, попри вихід РФ із неї – посол у Туреччині

Ініціатива щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем продовжить діяти, незважаючи на оголошений Росією вихід з неї. Про це повідомив посол нашої держави в Туреччині Василь Боднар у ефірі телемарафону.

Він нагадав, що Україна підписувала документ лише з Організацією Об’єднаних Націй і Туреччиною, тоді як окремий був затверджений між Москвою, ООН і Стамбулом. Саме через це “зернова угода” продовжить працювати.

Різниця полягає в тому, що раніше згода на прохід суден надавалася всіма чотирма сторонами, а тепер лише посередниками – Туреччиною і ООН .

"У даному випадку прийнято, на мою думку, Соломонове рішення, коли інспекцію суден проводять лише посередники, тобто Туреччина та ООН , і таке рішення ухвалено у зв'язку з тим, що вже з кінця вересня російська сторона фактично гальмувала, а потім і блокувала перевірку суден, і зараз на перевірки чекають понад 170 суден", – пояснив Боднар.