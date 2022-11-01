США та Китай обговорили суперництво між двома країнами та війну в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Ван І обговорили суперництво між двома наддержавами та війну Росії в Україні під час телефонної розмови в неділю, повідомили у Держдепартаменті та міністерстві закордонних справ Пекіна.

Високопосадовці говорили про необхідність «відповідально управляти конкуренцією між нашими двома країнами», — написав Блінкен у Twitter .

In my call with PRC Foreign Minister Wang Yi, we spoke about our efforts to responsibly manage the competition between our two countries, Russia’s war against Ukraine, and support for Haiti. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 31, 2022

Вони також обговорили необхідність для Пекіна та Вашингтона підтримувати відкриті лінії зв'язку та провели переговори про війну в Україні, повідомив Держдепартамент США .

Блінкен «згадав війну Росії проти України та загрози, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності», — йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса, передає AFP.

Ван І наголосив, що всім сторонам конфлікту потрібно бути стриманими та спокійними, а також боротися з ескалацією за допомогою дипломатії, щоб ситуація не вийшла з-під контролю.

"Американська сторона має припинити свої зусилля щодо стримування та придушення Китаю, а не створювати нові перешкоди у відносинах між двома країнами", - йдеться у повідомленні МЗС КНР .