США та Китай обговорили суперництво між двома країнами та війну в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Ван І обговорили суперництво між двома наддержавами та війну Росії в Україні під час телефонної розмови в неділю, повідомили у Держдепартаменті та міністерстві закордонних справ Пекіна.
Високопосадовці говорили про необхідність «відповідально управляти конкуренцією між нашими двома країнами», — написав Блінкен у Twitter.
In my call with PRC Foreign Minister Wang Yi, we spoke about our efforts to responsibly manage the competition between our two countries, Russia’s war against Ukraine, and support for Haiti.
Вони також обговорили необхідність для Пекіна та Вашингтона підтримувати відкриті лінії зв'язку та провели переговори про війну в Україні, повідомив Держдепартамент США.
Блінкен «згадав війну Росії проти України та загрози, які вона становить для глобальної безпеки та економічної стабільності», — йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса, передає AFP.
Ван І наголосив, що всім сторонам конфлікту потрібно бути стриманими та спокійними, а також боротися з ескалацією за допомогою дипломатії, щоб ситуація не вийшла з-під контролю.
"Американська сторона має припинити свої зусилля щодо стримування та придушення Китаю, а не створювати нові перешкоди у відносинах між двома країнами", - йдеться у повідомленні МЗС КНР.
«Ван І зазначив, що повернення китайсько-американських відносин у русло стабільного розвитку відповідає не лише спільним інтересам Китаю та США, а й спільним очікуванням міжнародної спільноти», — йдеться у повідомленні.