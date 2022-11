США та Китай обговорили суперництво між двома країнами та війну в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Китаю Ван І обговорили суперництво між двома наддержавами та війну Росії в Україні під час телефонної розмови в неділю, повідомили у Держдепартаменті та міністерстві закордонних справ Пекіна.

Високопосадовці говорили про необхідність «відповідально управляти конкуренцією між нашими двома країнами», — написав Блінкен у Twitter .

In my call with PRC Foreign Minister Wang Yi, we spoke about our efforts to responsibly manage the competition between our two countries, Russia’s war against Ukraine, and support for Haiti.