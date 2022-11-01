Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористом

Де-факто вона давно вже є такою.

Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористом
© Фото из открытых источников

На тлі чергового обстрілу України Росією крилатими ракетами, внаслідок чого було пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури в 10 областях, міністр оборони України Олексій Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористом. Відповідний заклик він розмістив у своєму мікроблозі у Twitter, інформує ZN.ua.

«Росія продовжує завдавати ракетних ударів та атакувати безпілотниками цивільну інфраструктуру України. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою. Настав час світу надати їм належний правовий статус і ставитись відповідно», — написав він, нагадавши, що це вже зробили наша країна, Естонія, Латвія, Польща, а також Парламентська асамблея Ради Європи, яка визнала російський режим терористичним.

russia continues to launch missile&drone attacks on civilian infrastructure in Ukraine.
They are not shy to be a de facto terrorist state.
It’s time the world assigns a proper legal status for them and treats russia accordingly, as ????????+PACE did.#russiaisaterroriststate

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 31, 2022

Як повідомлялось, 26 жовтня депутати Сенату Польщі одноголосно ухвалили резолюцію, що визнає російську владу терористичним режимом на тлі війни РФ проти України.

Раніше такі ж рішення ухвалили парламенти Естонії та Латвії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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