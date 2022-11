На тлі чергового обстрілу України Росією крилатими ракетами, внаслідок чого було пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури в 10 областях, міністр оборони України Олексій Резніков закликав світ визнати Росію державою-терористом. Відповідний заклик він розмістив у своєму мікроблозі у Twitter , інформує ZN.ua .

«Росія продовжує завдавати ракетних ударів та атакувати безпілотниками цивільну інфраструктуру України. Вони не соромляться бути де-факто терористичною державою. Настав час світу надати їм належний правовий статус і ставитись відповідно», — написав він, нагадавши, що це вже зробили наша країна, Естонія, Латвія, Польща, а також Парламентська асамблея Ради Європи, яка визнала російський режим терористичним.