«Мені соромно продовжувати мати цей паспорт»: російський бізнесмен відмовився від громадянства

Російський бізнесмен Олєг Тіньков оголосив про рішення відмовитися від російського громадянства. Заяву про це він опублікував на своїй сторінці в «Інстаграмі».

«Я прийняв рішення вийти з російського громадянства. Я не можу і не хочу асоціюватися з фашистською країною, яка почала війну з мирним сусідом і щодня вбиває безневинних людей. Мені соромно продовжувати мати цей паспорт», — йдеться у ній.

Він виловив сподівання, що його приклад наслідують і інші російські бізнесмени, що дозволить послабити економіку Росії та режим Путіна і, зрештою, привести до його поразки.

«Я ненавиджу путінську Росію, але люблю всіх росіян, які однозначно виступають проти цієї шаленої війни!», — написав Тіньков.