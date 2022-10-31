WSJ: Україна може постачати титан в США замість Росії, але їй заважають політика і війна

Держдепартамент повинен скласти звіт щодо можливості налагодити поставки титанової губку з України для скорочення залежності аерокосмічної галузі країни від примх Москви і Пекіна, інформує ZN.ua.

Чиновники США роками непокоїлися через надмірну залежність глобального ринку титану від двох головних ворогів Вашингтона - Росії і Китаю. Тепер Україна, яка стала одним з головних виробників цього металу, сподівається, що зможе допомогти зменшити цю залежність.

Але спроби Києва стати альтернативним постачальником підривають внутрішні політичні чвари і війна, - пише Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела. В колах американських промисловців і служб безпеки тривають дебати про те, як вирішити проблему з нездатністю виробляти титанову губку на території США.


Лесь Димань, ZN.ua





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