WSJ: Україна може постачати титан в США замість Росії, але їй заважають політика і війна
Держдепартамент повинен скласти звіт щодо можливості налагодити поставки титанової губку з України для скорочення залежності аерокосмічної галузі країни від примх Москви і Пекіна, інформує
Чиновники США роками непокоїлися через надмірну залежність глобального ринку титану від двох головних ворогів Вашингтона - Росії і Китаю. Тепер Україна, яка стала одним з головних виробників цього металу, сподівається, що зможе допомогти зменшити цю залежність.
Але спроби Києва стати альтернативним постачальником підривають внутрішні політичні чвари і війна, - пише