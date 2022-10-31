WSJ: Україна може постачати титан в США замість Росії, але їй заважають політика і війна

Чиновники США роками непокоїлися через надмірну залежність глобального ринку титану від двох головних ворогів Вашингтона - Росії і Китаю. Тепер Україна, яка стала одним з головних виробників цього металу, сподівається, що зможе допомогти зменшити цю залежність.

Але спроби Києва стати альтернативним постачальником підривають внутрішні політичні чвари і війна, - пише Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела. В колах американських промисловців і служб безпеки тривають дебати про те, як вирішити проблему з нездатністю виробляти титанову губку на території США .