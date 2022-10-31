У керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області пройшли обшуки

Церковники розповсюджували російську пропаганду.

У керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області пройшли обшуки
УПЦ МП розповсюджувала антиукраїнську пропаганду
© СБУ

Служба безпеки України провела обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви московського патріархату. Повідомляють у пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Обшуки пройшли в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

В результаті обшуків виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у рф антиукраїнських матеріалів.

«Антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо», - додають у спецслужбі

Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ. А зараз він веде власний Телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.


Артем Руденко, ZN.ua





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