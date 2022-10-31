У керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області пройшли обшуки

Служба безпеки України провела обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви московського патріархату. Повідомляють у пресслужбі СБУ .

За даними спецслужби , окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Обшуки пройшли в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.

В результаті обшуків виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у рф антиукраїнських матеріалів.

«Антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо», - додають у спецслужбі