У керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області пройшли обшуки
Церковники розповсюджували російську пропаганду.
Служба безпеки України провела обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви московського патріархату. Повідомляють у пресслужбі СБУ.
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Обшуки пройшли в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання фігурантів.
В результаті обшуків виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом московським Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у рф антиукраїнських матеріалів.
«Антиукраїнські матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо», - додають у спецслужбі
Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до РФ. А зараз він веде власний Телеграм-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.