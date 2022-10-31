На Харківщині досі окуповано близько 24 населених пунктів - Синєгубов

Ситуація на фронті залишається мінливою.

На Харківщині досі окуповано близько 24 населених пунктів - Синєгубов
© Олег Синєгубов/Telegram

Станом на зараз у Харківській області окупанти контролюють приблизно 24 населених пункти але ситуація постійно змінюється. Про це, в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Наші Збройні сили ведуть активну боротьбу за звільнення наших територій. У нас ще залишилися під окупацією в середньому 24 населені пункти. Чому я кажу “в середньому”, тому що ситуація дійсно міняється на фронті, вона мінлива. Однак наші ЗСУ роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше повністю звільнити область”, - повідомив очільник ОВА.

Синєгубов наголосив, що наразі лінія фронту дещо змінилася, тож триває робота з укріплення позицій, однак укріплюється і противник.

“Будуються оборонні та фортифікаційні споруди. У нас, нагадаю, 315 кілометрів кордону з Російською Федерацією. росіяни так само укріплюються зі своєї території. Дійсно, в них ведеться будівництво по укріпрайонах, бетонних спорудах”, - заявив керівник адміністрації.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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