Посол США про масований обстріл України: «Росія продовжує завдавати бездушних та варварських ударів»

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала черговий масовий ракетний обстріл з боку Росії бездушним та варварським. Про це вона написала у Twitter .

«Як і мільйони українців, наша команда посольства США в Києві знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими», – зазначила Брінк.