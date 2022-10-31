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2022-10-31
Посол США про масований обстріл України: «Росія продовжує завдавати бездушних та варварських ударів»
Бріджит Брінк повідомила, що команда посольства знову в укритті, інформує
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Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала черговий масовий ракетний обстріл з боку Росії бездушним та варварським. Про це вона
«Як і мільйони українців, наша команда посольства США в Києві знову в укритті, оскільки Росія продовжує бездушні та варварські ракетні удари по народу України, намагаючись залишити країну в холоді та темряві напередодні зими», – зазначила Брінк.
Юлія Москаленко, ZN.ua