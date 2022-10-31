Прем'єр Чехії Фіала прибув до Києва в день масованого удару РФ по українських містах

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала прибув із візитом до України, саме в той день, коли РФ завдала масованого ракетного удару по наших містах. Про це він повідомив у Twitter .

«Ми в Києві, який сьогодні вранці також зазнав ракетних обстрілів з боку Росії. У нас є серія переговорів з українськими друзями. Вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці борються не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має тривати», – написав Фіала у Twitter .