Прем'єр Чехії Фіала прибув до Києва в день масованого удару РФ по українських містах

Петер Фіала повідомив, що запланована низка переговорів з українськими друзями, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала прибув із візитом до України, саме в той день, коли РФ завдала масованого ракетного удару по наших містах. Про це він повідомив у Twitter.

«Ми в Києві, який сьогодні вранці також зазнав ракетних обстрілів з боку Росії. У нас є серія переговорів з українськими друзями. Вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці борються не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має тривати», – написав Фіала у Twitter.





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