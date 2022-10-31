Російська ракета впала на території Молдови: подробиці, фото та карта

Вранці в понеділок, 31 жовтня, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об'єктах критичної інфраструктури України. Одна з російських ракет, яку збила українська система протиповітряної оборони, впала на півночі Молдови.

Про це повідомляє МВС Молдови, інформує Апостроф.

"Сьогодні вранці у північному кінці міста Наславча в Республіці Молдова на кордоні з Україною впала ракета, збита українською протиповітряною системою", - йдеться у повідомленні.

Ракета пошкодила кілька будинків у Наславчі, інформації про жертв немає.

За інформацією від української влади, вранці Росія атакувала безпілотниками Дністровську дамбу, яка розташована за 10 км від дамби Наславча. Дамбу не пошкоджено, але пошкодження отримали електричні компоненти, пов'язані з нею. Наразі загрози повені немає.

Відео моменту падіння російської ракети у Молдові опублікувало місцеве видання Nord News.

Видання повідомляє, що вранці 31 жовтня росіяни атакували зокрема Новодністровську ГЕС, яка знаходиться за кілька кілометрів від кордону. З міркувань безпеки призупинено роботу п'яти пунктів пропуску на молдовсько-українському кордоні.


Олена Руденко, Апостроф





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