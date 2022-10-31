ЗСУ збили майже всі випущені Україною ракети 31 жовтня: інфографіка

У понеділок, вранці, 31 жовтня, російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак щодо об'єктів критичної інфраструктури України. Проте не всі долетіли до цілей – українська ППО зуміла збити їх.

Про це повідомила у Telegram прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти випустили понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з Волгодонська (Ростовська область) – для цього використовувалися літаки стратегічної авіації Ту-95/Ту-160.

Всього ЗСУ збили 44 ракети за різними напрямками:

у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" – 18;

у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" – 12;

у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" – 9;

у зоні відповідальності повітряного командування "Захід" – 5.