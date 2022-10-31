Не тільки медтехніку, а тепер і стільникові вишки: окупанти продовжують грабувати Херсон – Генштаб

Росіяни продовжують грабувати Херсон та поки що окуповану територію правобережної Херсонщини. Також вони готуються до виведення окремих підрозділів своїх військ на цьому напрямку. А ще окупаційна армія продовжує зазнавати втрат на півдні. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 31 жовтня.

«На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку», – сказано у зведенні Генштабу.