Не тільки медтехніку, а тепер і стільникові вишки: окупанти продовжують грабувати Херсон – Генштаб

Підтверджено чималі втрати противника на півдні.

Не тільки медтехніку, а тепер і стільникові вишки: окупанти продовжують грабувати Херсон – Генштаб
© Херсонська міська рада

Росіяни продовжують грабувати Херсон та поки що окуповану територію правобережної Херсонщини. Також вони готуються до виведення окремих підрозділів своїх військ на цьому напрямку. А ще окупаційна армія продовжує зазнавати втрат на півдні. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 31 жовтня.

«На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку», – сказано у зведенні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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