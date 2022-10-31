Авіаносна ударна група з винищувачами прямує зі США в Європу

Союзники та країни-партнери разом візьмуть участь у тренувальних заходах, у тому числі в морських ударах великої дальності, протиповітряній обороні та деяких морських операціях, інформує ZN.ua.

Авіаносна ударна група з винищувачами прямує зі США в Європу
U.S.S. Gerald R. Ford поряд із USS Harry S. Truman
© United States Navy

Американський авіаносець U.S.S. Gerald R. Ford стане на якір біля британського Портсмута в Гемпширі у середині листопада. Дата візиту наразі публічно не оприлюднена, також передбачене прибуття деяких супроводжувальних авіаносців до військово-морської бази, пише UK Defence Journal.


Оксана Коваль, ZN.ua





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