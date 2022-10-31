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2022-10-31
Авіаносна ударна група з винищувачами прямує зі США в Європу
Союзники та країни-партнери разом візьмуть участь у тренувальних заходах, у тому числі в морських ударах великої дальності, протиповітряній обороні та деяких морських операціях, інформує
Американський авіаносець U.S.S. Gerald R. Ford стане на якір біля британського Портсмута в Гемпширі у середині листопада. Дата візиту наразі публічно не оприлюднена, також передбачене прибуття деяких супроводжувальних авіаносців до військово-морської бази, пише
Оксана Коваль, ZN.ua