Франція запропонує Україні альтернативний шлях експорту продовольства

Франція працює над тим, щоб дозволити Україні експортувати продовольство наземними маршрутами, а не Чорним морем через Польщу чи Румунію, заявив у понеділок міністр сільського господарства Франції після того, як Росія вийшла із зернових угод.

«Ми намагаємося з'ясувати, чи може він, якщо він не може пройти через Чорне море, натомість проходити сухопутними маршрутами, (...) зокрема, вивчаючи наземні маршрути через Румунію та Польщу», — сказав RMC міністр сільського господарства Марк Фено.

«Ми продовжуватимемо працювати над системою, яка не ставить нас в залежність від рук доброї або, в даному випадку, злої волі Владіміра Путіна», — сказав Фено, маючи на увазі російського президента.

У суботу Росія призупинила свою участь у зерновій угоді ООН на невизначений термін.

Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна наполягали на реалізації угоди щодо чорноморського зерна та погодили на понеділок план транзиту для 14 суден, незважаючи на вихід Росії з угоди, яка дозволила експортувати українську сільськогосподарську продукцію на світові ринки.