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2022-10-31
У Сєвєродонецьку війська РФ розгорнули полігон для підготовки мобілізованих
Кількість російських новобранців у місті збільшилася.
© Getty Images
Армія Російської Федерації продовжує стягувати війська у Луганську область і готуватися до оборони. На території тимчасово окупованого Сєвєродонецька окупанти влаштували табір для підготовки мобілізованих. Про це
"Навіть було організовано щось на кшталт табору для їхньої підготовки або полігон... Зайшла додаткова жива сила у місто, яку там готують, навчають. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може розказують, як виглядає зброя", - зазначив він.
Він додав, що росіяни готуються до оборони окупованого міста. За його словами, найбільша загроза - це мінування околиць міста.
Михайло Яровенко, ZN.ua