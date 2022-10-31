У Сєвєродонецьку війська РФ розгорнули полігон для підготовки мобілізованих

Кількість російських новобранців у місті збільшилася.

У Сєвєродонецьку війська РФ розгорнули полігон для підготовки мобілізованих
© Getty Images

Армія Російської Федерації продовжує стягувати війська у Луганську область і готуватися до оборони. На території тимчасово окупованого Сєвєродонецька окупанти влаштували табір для підготовки мобілізованих. Про це повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк в ефірі телеканалу "Київ".

"Навіть було організовано щось на кшталт табору для їхньої підготовки або полігон... Зайшла додаткова жива сила у місто, яку там готують, навчають. Важко сказати, що вони там з ними роблять. Може розказують, як виглядає зброя", - зазначив він.

Він додав, що росіяни готуються до оборони окупованого міста. За його словами, найбільша загроза - це мінування околиць міста.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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