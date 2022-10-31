Збройні сили Норвегії переведені у стан підвищеної бойової готовності

Таке рішення ухвалили, зокрема й через війну в Україні, яку почала РФ, інформує ZN.ua.

Збройні сили Норвегії переведені у стан підвищеної бойової готовності
© Офіс президента

Глава уряду Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що з першого листопада, збройні сили країни переводяться у стан підвищеної бойової готовності. Норвегія хоче посилити безпеку у зв’язку з повномасштабною російсько-українською війною. Про це повідомляє портал EuroWeekly.

«Ми перебуваємо в найсерйознішій ситуації в сфері політики безпеки за кілька десятиліть. На полі бою Росія зараз відчуває великий опір. Це призводить до того, що Росія вдається до інших засобів. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що вона захоче втягнути Норвегію чи інші країни безпосередньо у війну. Ми підвищуємо готовність армії, тому що цього вимагає ситуація», - наголосив очільник уряду країни.

Як повідомляє портал, ще з 3 жовтня солдати Норвезької гвардії посилили охорону нафтових об’єктів у Рогаланді, Вестланді та Мере-ог-Ромсдалі.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам зі свого боку наголосив, що збройні сили країни витрачатимуть менше часу на підготовку і більше на виконання оперативних завдань, а Внутрішня гвардія та сили швидкої мобілізації відіграватимуть більш активну роль.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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