Збройні сили Норвегії переведені у стан підвищеної бойової готовності

Глава уряду Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що з першого листопада, збройні сили країни переводяться у стан підвищеної бойової готовності. Норвегія хоче посилити безпеку у зв’язку з повномасштабною російсько-українською війною. Про це повідомляє портал EuroWeekly.

«Ми перебуваємо в найсерйознішій ситуації в сфері політики безпеки за кілька десятиліть. На полі бою Росія зараз відчуває великий опір. Це призводить до того, що Росія вдається до інших засобів. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що вона захоче втягнути Норвегію чи інші країни безпосередньо у війну. Ми підвищуємо готовність армії, тому що цього вимагає ситуація», - наголосив очільник уряду країни.

Як повідомляє портал, ще з 3 жовтня солдати Норвезької гвардії посилили охорону нафтових об’єктів у Рогаланді, Вестланді та Мере-ог-Ромсдалі.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам зі свого боку наголосив, що збройні сили країни витрачатимуть менше часу на підготовку і більше на виконання оперативних завдань, а Внутрішня гвардія та сили швидкої мобілізації відіграватимуть більш активну роль.