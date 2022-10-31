У Харківській області суддя підірвався на міні

Суддя як доброволець допомагав саперам у розмінуванні.

У Харківській області суддя підірвався на міні
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У селищі Борщова Харківської області 42-річний суддя підірвався на вибуховому пристрої. Чоловік загинув на місці, повідомляє пресслужба Верховного Суду.

"29 жовтня 2022 року трагічно загинув суддя Красноградського районного суду Харківської області Дмитро Константинов, 1980 року народження. Суддя підірвався на вибуховому пристрої в селищі Борщова Харківської області, яке тривалий час було в окупації",- йдеться в повідомленні.

За інформацією "Судово-юридичної газети", суддя допомагав як доброволець саперам у розмінуванні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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