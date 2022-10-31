Підрив Кримського мосту спровокував транспортний колапс у Маріуполі

Тепер містом рухається багато російської військової техніки, яка часто спричиняє аварії на дорогах, інформує ZN.ua.

Підрив Кримського мосту спровокував транспортний колапс у Маріуполі
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Ступінь пошкоджень Кримського мосту після вибуху 8 жовтня, вочевидь, серйозніший, ніж заявляли росіяни. Принаймні військову техніку ним тепер не перевозять, а натомість її женуть через тимчасово окупований Маріуполь. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, це спровокувало у місті транспортний колапс.

«Заборона руху вантажівок через Кримський міст призвела до транспортного колапсу в місті. 20-тонні та 40-тонні вантажівки, не соромлячись, через все місто, – написав Петро Андрющенко у своєму Telegram. – Через центр міста на виїзд на Мангуш танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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