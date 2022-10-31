Підрив Кримського мосту спровокував транспортний колапс у Маріуполі

Ступінь пошкоджень Кримського мосту після вибуху 8 жовтня, вочевидь, серйозніший, ніж заявляли росіяни. Принаймні військову техніку ним тепер не перевозять, а натомість її женуть через тимчасово окупований Маріуполь. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, це спровокувало у місті транспортний колапс.

«Заборона руху вантажівок через Кримський міст призвела до транспортного колапсу в місті. 20-тонні та 40-тонні вантажівки, не соромлячись, через все місто, – написав Петро Андрющенко у своєму Telegram. – Через центр міста на виїзд на Мангуш танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V».