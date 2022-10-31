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2022-10-31
Підрив Кримського мосту спровокував транспортний колапс у Маріуполі
Тепер містом рухається багато російської військової техніки, яка часто спричиняє аварії на дорогах, інформує
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Ступінь пошкоджень Кримського мосту після вибуху 8 жовтня, вочевидь, серйозніший, ніж заявляли росіяни. Принаймні військову техніку ним тепер не перевозять, а натомість її женуть через тимчасово окупований Маріуполь. Як
«Заборона руху вантажівок через Кримський міст призвела до транспортного колапсу в місті. 20-тонні та 40-тонні вантажівки, не соромлячись, через все місто, – написав Петро Андрющенко у своєму Telegram. – Через центр міста на виїзд на Мангуш танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V».
Юлія Лавришин, ZN.ua