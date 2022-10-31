Партизани у Севастополі передали привіт Путіну: відео

В результаті масштабного "бавовни" в окупованому Севастополі були вражені, як мінімум, три кораблі Чорноморського флоту РФ - у Севастопольській бухті партизани зняли відео на тлі об'єкту, що горить, і передали привіт російському агресору, інформує Апостроф.

Відео з'явилося у розпорядженні "Апострофа".

На ролику видно листівки, на яких написані імена трьох Володимирів – йдеться про Володимира Великого, Хрестителя Русі, вовочку – російського агресора та Володимира Зеленського – чинного президента України. Повідомляється, що саме вовочка вкрав острів, але вже скоро все стане на свої місця, адже Крим – це Україна.


Марія Швець, Апостроф





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