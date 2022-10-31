NYT: Звідки у Росії гроші на війну проти України?
Дослідження американського видання показало, що міжнародна торгівля з Росією цього року пережила бум попри те, що країни запровадили більш суворі санкції після початку вторгнення в Україну, інформує
Країни пообіцяли розірвати економічні зв’язки з Росією і запровадити санкції, щоб зруйнувати її економіку після початку російського вторгнення в Україну. Але будучи одним з найважливіших у світі виробників нафти, газу і сировини, Москва збудувала стійкі і вигідні торговельні відносини. І зламати ці зв’язки не просто.
В 2020 році Росія імпортувала товарів на 220 мільярдів доларів: від автомобілів і запчастин, до медикаментів комп’ютерів, - масово імпортуючи продукцію Китаю, Німеччини, Південної Кореї й інших країн. Об’єми цього імпорту обвалилися, коли запрацювали санкції і торговельні обмеження, - пише
Багато країн відчули, що жити без російської сировини надзвичайно важко. До війни більше двох третин російського експорту припадали на нафту, газ і ключові метали і мінерали, які використовувалися для того, щоб заправляти автомобілі, зігрівати домівки і забезпечувати заводи по всьому світі. Це створило тривожну реальність для західних чиновників, які сподівалися зупинити російську війну, задавивши економіку РФ.
«Загальна вартість російського експорту насправді збільшилася після початку вторгнення в Україну, навіть в країни, які беруть активну роль в протистоянні Росії», - пише New York Times з посиланням на власний аналіз.