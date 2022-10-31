Енергооб’єкт у Чернівецькій області отримав критичні пошкодження через удар РФ

Крім цього, вісім людей дістали незначні поранення.

Енергооб’єкт у Чернівецькій області отримав критичні пошкодження через удар РФ
Фото ілюстративне
© Верховна Рада України

Внаслідок чергового масованого ракетного удару російських окупантів по території України один з об’єктів критичної енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області зазнав суттєвих пошкоджень. Про це повідомив голова ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.

За його словами, війська РФ ударили по об’єкту о 8:40, внаслідок чого здійнялася пожежа. На місце влучання одразу виїхали відповідні служби, тому вогонь вже вдалося локалізувати. “Можу сказати, що всі служби відпрацювали злагоджено та оперативно”, – зазначив Запаранюк.

Наразі фахівці оцінюють збитки, яких зазнала інфраструктуру регіону. Водночас, у ОВА вже припускають, що наслідки є дуже відчутними для енергетичної системи всієї держави.

“Ми поки не можемо надавати більше інформації, щоб не коригувати вогонь. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав критичні. При цьому життю та здоров’ю людей нічого не загрожує”, – пояснив Запаранюк.

Він додав, що через ворожий ракетний удар вісім людей отримали незначні поранення – порізи. Вони не потребують медичної допомоги, інформує ZN.ua.


Максим Царук, ZN.ua





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