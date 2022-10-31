Енергооб’єкт у Чернівецькій області отримав критичні пошкодження через удар РФ

Внаслідок чергового масованого ракетного удару російських окупантів по території України один з об’єктів критичної енергетичної інфраструктури в Чернівецькій області зазнав суттєвих пошкоджень. Про це повідомив голова ОВА Руслан Запаранюк у Telegram .

За його словами, війська РФ ударили по об’єкту о 8:40, внаслідок чого здійнялася пожежа. На місце влучання одразу виїхали відповідні служби, тому вогонь вже вдалося локалізувати. “Можу сказати, що всі служби відпрацювали злагоджено та оперативно”, – зазначив Запаранюк.

Наразі фахівці оцінюють збитки, яких зазнала інфраструктуру регіону. Водночас, у ОВА вже припускають, що наслідки є дуже відчутними для енергетичної системи всієї держави.

“Ми поки не можемо надавати більше інформації, щоб не коригувати вогонь. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав критичні. При цьому життю та здоров’ю людей нічого не загрожує”, – пояснив Запаранюк.