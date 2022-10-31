Чорноморський флот РФ може виконувати бойові завдання приблизно на 30% – експерт

Чорноморський флот Росії вже не може повноцінно виконувати власні функції, його роль у війні на 70% зведена нанівець, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

По-перше, флот більше не може обстрілювати артилерією українські міста на узбережжі. По-друге, не може використовуватися для висадки морського десанту,

«Його роль на сьогодні зводиться лише до того, щоб обстрілювати українські міста, українські об'єкти інфраструктури ракетами "Калібр". Це чимала загроза, але це точно не те, для чого створюється повноцінний флот, який коштує досить багато грошей, і його обслуговування так само», - наголосив експерт в етері національного телемарафону.

Росія змушена тримати частину флоту в Новоросійську, оскільки атака на аеродром «Сакі» та вибухи на складах боєприпасів під Джанкоєм довела окупанту, що Україна є ближче, ніж здається.

Згодом частину кораблів повернули, але атака 29 жовтня демонструє вразливість російських кораблів, а отже, якісь рішення ухвалюватимуться, вважає експерт.

Крім того, під час нещодавньої атаки пошкодження міг отримати новий флагман ЧФ Росії «Адмірал Макаров». Росія офіційно не визнає пошкодження фрегата, але дані розслідувань підтверджують його ураженння.

«Поки що важко сказати, наскільки вони важкі з точки зору проведення ремонту. Принаймні на деякий час він точно не зможе виконувати одну зі своїх функцій – завдавання ударів ракетами "Калібр"», - додає експерт.