Росія шукає чіпи для війни з Україною: зріс експорт побутової техніки з ЕС до країн-сусідів РФ

В деяких країнах, що межують з Росією, спостерігається зростання експорту побутової техніки з Європи. Техніка потім направляється до РФ , і є вірогідність що комплектуючі з такої продукції використовуються у військових цілях. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ми спостерігаємо бум європейського експорту пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів РФ після широкомасштабного вторгнення в Україну”, – написав він.

За його словами, будь-яка іноземна техніка, імпортована до РФ , може зрештою бути використана для досягнення військових цілей.

“Санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть. Саме тому потрібно унеможливити для них ці процеси”, – додав він.