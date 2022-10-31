Росія шукає чіпи для війни з Україною: зріс експорт побутової техніки з ЕС до країн-сусідів РФ

Санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, інформує ZN.ua.

В деяких країнах, що межують з Росією, спостерігається зростання експорту побутової техніки з Європи. Техніка потім направляється до РФ, і є вірогідність що комплектуючі з такої продукції використовуються у військових цілях. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Ми спостерігаємо бум європейського експорту пральних машин, холодильників і навіть електричних молоковідсмоктувачів до сусідів РФ після широкомасштабного вторгнення в Україну”, – написав він.

За його словами, будь-яка іноземна техніка, імпортована до РФ, може зрештою бути використана для досягнення військових цілей.

“Санкції обрізали росіянам доступ до західних технологій, тому вони шукають чіпи для застосування їх згодом у військових цілях там, де можуть. Саме тому потрібно унеможливити для них ці процеси”, – додав він.


Олена Середа, ZN.ua





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