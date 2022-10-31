У Повітряних силах прокоментували високий відсоток збитих ракет

ППО знищила безпрецедентно велику кількість ракет.

У Повітряних силах прокоментували високий відсоток збитих ракет
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Під час масованого ракетного обстрілу території України з боку РФ випущено 50 ракет, 44 з яких уражено системою протиповітряної оборони. Це близько 80% успішності та один із найкращих результатів роботи нашої ППО з початку повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Нам у будь-якому разі потрібне нове ППО. Те, що сьогодні ми збиваємо тими ракетами, що є у нас на озброєнні, це результат безпрецедентної героїчної роботи людей.», - наголосив він.

Також речник зауважив, що попри успішні збиття ворожих ракет, Україна потребує більше систем ППО від Західних партнерів.

«Безумовно, при такому масованому ракетному обстрілі, можна вважати, що це дійсно високий відсоток. У нас були і 100% результати, коли по Дніпру було випущено чотири ракети й усі вони збивалися. По Харківський ТЕЦ випускалося 12 ракет, дев’ять з яких було збито. Але коли ми маємо такий масований запуск, кілька хвиль пусків ракет, які атакують усю територію України, то це дійсно дуже хороший результат», - заявив Ігнат.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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