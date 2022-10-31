Окупанти збираються мобілізувати 10 тисяч чоловіків із Маріуполя

"Люди намагаються виїхати через територію Росії. Бо розуміють, Маріуполь перетворили на гетто", – заявив мер Бойченко, інформує ZN.ua.

Окупанти збираються мобілізувати 10 тисяч чоловіків із Маріуполя
© Getty Images

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники планують мобілізувати 10 тисяч місцевих чоловіків. Наразі закрито пункти пропуску на виїзд із міста, розповів мер міста Вадим Бойченко. Наприклад нещодавно окупанти обстріляли пункт пропуску до Запоріжжя:

"Російські окупанти видають червоний папірець, який називають паспортом. При цьому виїхати з міста майже неможливо. Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять все, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію Росії. Бо розуміють, Маріуполь перетворили на гетто, вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом", – деталізував ситуацію в місті Бойченко.


Оксана Коваль, ZN.ua





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