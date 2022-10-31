Окупанти збираються мобілізувати 10 тисяч чоловіків із Маріуполя
"Люди намагаються виїхати через територію Росії. Бо розуміють, Маріуполь перетворили на гетто", – заявив мер Бойченко, інформує
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники планують мобілізувати 10 тисяч місцевих чоловіків. Наразі закрито пункти пропуску на виїзд із міста,
"Російські окупанти видають червоний папірець, який називають паспортом. При цьому виїхати з міста майже неможливо. Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять все, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію Росії. Бо розуміють, Маріуполь перетворили на гетто, вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом", – деталізував ситуацію в місті Бойченко.