Західні ЗМІ про новий російський обстріл України: удари Росії стають передбачуваними

Американські і британські видання зауважили, що робота українських ППО стала більш ефективною, інформує ZN.ua.

Західні ЗМІ про новий російський обстріл України: удари Росії стають передбачуваними
© Андрій Нєбитов / facebook

Більшість українців, схоже, вже очікували почути звук вибухів у понеділок вранці. Тому що Росія, судячи з усього, діє за визначеним шаблоном, розпочинаючи робочий тиждень масовими обстрілами.

Так сьогоднішні обстріли великих міст України коментує кореспондент Washington Post в Києві Ізабель Хуршудян. Вона нагадує, що Росія обстріляла Київ і інші великі міста спочатку 10 жовтня, а потім знову наступного понеділка.

«Можливо, цього разу обстріл можна було передбачити після атаки безпілотників проти військових кораблів Росії у кримському порту в Севастополі», - пише вона.

Financial Times, у свою чергу, вказує на те, що нові російські удари по містам України відбулися після того, як Москва оголосила про свій вихід з зернової угоди. Але чиновники України, ООН і Туреччини, які теж беруть участь в угоді, вчора допустили, що експорт українського зерна все одно продовжиться.


Лесь Димань, ZN.ua





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