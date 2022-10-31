Західні ЗМІ про новий російський обстріл України: удари Росії стають передбачуваними

Більшість українців, схоже, вже очікували почути звук вибухів у понеділок вранці. Тому що Росія, судячи з усього, діє за визначеним шаблоном, розпочинаючи робочий тиждень масовими обстрілами.

Так сьогоднішні обстріли великих міст України коментує кореспондент Washington Post в Києві Ізабель Хуршудян. Вона нагадує, що Росія обстріляла Київ і інші великі міста спочатку 10 жовтня, а потім знову наступного понеділка.

«Можливо, цього разу обстріл можна було передбачити після атаки безпілотників проти військових кораблів Росії у кримському порту в Севастополі», - пише вона.