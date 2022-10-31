Західні ЗМІ про новий російський обстріл України: удари Росії стають передбачуваними
Американські і британські видання зауважили, що робота українських ППО стала більш ефективною, інформує
Більшість українців, схоже, вже очікували почути звук вибухів у понеділок вранці. Тому що Росія, судячи з усього, діє за визначеним шаблоном, розпочинаючи робочий тиждень масовими обстрілами.
Так сьогоднішні обстріли великих міст України коментує кореспондент
«Можливо, цього разу обстріл можна було передбачити після атаки безпілотників проти військових кораблів Росії у кримському порту в Севастополі», - пише вона.