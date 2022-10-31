Путін не припинить війну у 2023 році: як розвиватимуться події, новий прогноз

Російський лідер зробить усе, щоб утримати вже захоплені українські території, також він очікує, що за певних умов Захід перестане підтримувати Україну.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, зазначається, що путін замість того, щоб призупинити операції, продовжить перекидання погано підготовлених російських військ.

"По-друге, теорія перемоги Путіна базується на використанні суворої зими, щоб зламати волю Європи", - зазначають аналітики.

Також, на думку експертів, малоймовірно, що російський диктатор наважиться на ескалацію з використанням тактичної ядерної зброї. Однак це можливо у разі аварії російської армії, яка може дозволити ЗСУ просунутися по всій території бойових дій.

В Інституті вивчення війни додають, що російський диктатор має намір воювати і в 2023 році. Так, Путін планує використовувати російських юнаків, покликаних на військову службу після 4-6 місяців підготовки і таким чином створити умови для відновлення наступальних операцій після весняної відлиги.

При цьому аналітики припускають, що розгортання новобранців після чотирьох або шести місяців навчання у 2023 році, ймовірно, буде негативними наслідками на полі бою. Але Путін, схоже, не визнає цих фактів.

"Путін, ймовірно, не відмовився від надій на досягнення своїх максималістських цілей в Україні", - зазначають аналітики.

На думку експертів, малоймовірно, що Путін прагнутиме прямого військового конфлікту з НАТО.

Додамо, раніше секретар РНБО заявив, що 2023 стане визначальним для військових злочинців.

"Не тільки путін, а всі, хто піднімав руку, хто натискав кнопки в їхній Думі, хто відправляв росіян на смерть в Україну – нестимуть відповідальність. Це питання лише часу. І наскільки я вже усвідомив, короткого часу. Я більш ніж впевнений, що 2023 буде визначальним", - заявив Данилов.