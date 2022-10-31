Понад 85% українців не хотіли б відновлення Радянського Союзу – опитування

Близько 70% українців віддають перевагу європейській моделі суспільного розвитку, інформує ZN.ua.

Понад 85% українців не хотіли б відновлення Радянського Союзу – опитування
© depositphotos / vicspacewalker

В Україні 87% громадян не прагнуть відновлення Радянського Союзу. У 2021 році 69% не хотіли б відновлення СРСР, свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року.

Зазначається, що на зростання цієї частки могла вплинути зміна регіональної структури вибірки опитаних (зараз лише 1,2% респондентів становлять ті, хто до початку війни жив у Донецькій, Луганській та Херсонської областях), лише ця обставина не може пояснити зміни у ставленні до цього питання.

Лише 3% опитуваних хотіли б відновлення СРСР (у 2021році— 10%), ще 11% відповіли «так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально» (у 2021році — 21%).

Частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, на півдні і сході країни (відповідно 72% і 81%) дещо нижча, ніж на заході (93%) і в центрі (89%).

70% українців віддають перевагу європейській моделі суспільного розвитку, і лише 0,5% - російській.

Частка прихильників європейської моделі істотно вища у західних тацентральних областях (відповідно 82,5% і 76,5%), тоді як у східних - 53% а в південних — 45%. На півдні і сході багато тих, кому не подобається жодна модель (відповідно 33,5% і 34%).

Опитування роводилося соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року. Опитування проводилося у 112 населених пунктах. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%


Анна Конюченко, ZN.ua





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