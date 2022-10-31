Параноїдальна маячня: Данілов прокоментував нову причину виходу РФ із «зернової угоди»
Росія хоче, щоб з ними рахувалися.
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дав свій коментар щодо версії, що пуск ракет, якими вдарили по Чорноморському флоту РФ, був здійснений з торгівельного судна. Про це Данілов
"Параноїдальна маячня. Напевно, якесь осіннє загострення у представників РФ. Це просто неможливо. Кораблі, що виходять з зерном, не мають жодного відношення до процесів, що відбуваються в нашій країні. Те, що вони вигадують - параноїдальні речі", - заявив секретар.
Як каже Данілов, у росіян зараз дуже складна ситуація, тому вони намагаються вигадати різні приводи для виходу із "зернової угоди".
"У них щодня якась нова "новела", щоб звернути увагу світу, щоб з ними почали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами? Я не знаю", - наголосив секретар РНБО.