У Міненерго відповіли тим, хто скаржиться на відключення світла не за графіком

Київські підстанції ворог обстріляв уже 7 разів. І кожен обстріл був "не за графіком". На цьому наголосила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

За її словами, українські енергетики, які щоразу відновлюють світло після обстрілів, а найчастіше і під обстрілами, - справжні герої. Зеркаль закликала українців набратися терпіння та з гідністю сприйняти тимчасові незручності.

"Вони б’ють по місцях, які найважче відновлювати, під Києвом є підстанція, яка вже в сьомий раз зазнає руйнувань внаслідок обстрілів. І люди, які її відновлюють, це люди, які працюють і не знають – прилетить чи не прилетить. Тому що ця підстанція живить Київ. І коли ми скаржимося на те що не по графіках… так стріляють теж не по графіках. А доводиться перекидати всю напругу на запасні лінії, які не розраховані на таку напругу", - заявила Зеркаль.

Раніше повідомлялося про те, що удари РФ по енергетичній інфраструктурі України мають на меті змусити Україну до капітуляції.

Напередодні повідомлялося, що внаслідок дефіциту електроенергії у Києві та Київській області відключення будуть більш частими та масовими. Однак в суботу віялових вимкнень не було, в "Укренерго" назвали причини.