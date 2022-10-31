В Україні спіймали агента Кремля - "полював" на новітнє озброєння: фото

Служба безпеки України затримала агента країни-терориста РФ , який коригував удари ворога по Дніпропетровщині, а також передавав бойові позиції ЗСУ та української військової техніки, зокрема HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ .

Мешканець села Вищетарасівка Нікопольського району працював на російських окупантів і передав їм інформацію про місця дислокації, переміщення підрозділів, військової техніки й запуску БпЛА Сил оборони України. Одне з його основних завдань - виявляти можливі бойові позиції HIMARS і М777.

Крім того, держзрадник коригував ракетні удари по Нікополю, об'єктах енергетичної інфраструктури й звітував ворогу про наслідки їхніх атак.

"За даними слідства, зібрані дані з GPS-координатами об’єктів інформатор передавав представникам РФ через месенджер "Telegram". Також агент надіслав представнику РФ координати розташування ЗСУ з посиланням на Google Maps, які в цей час вели обстріл військових об’єктів ворога, та повідомлення з вимогою терміново завдати удар по позиціях українських військових", - додали в Офісі Генпрокурора.

Зараз чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України й помістили під варту.