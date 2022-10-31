WP: США можуть почати переговори з Путіним, але не про Україну

Необхідність посилення дипломатії між Росією і США кричуще очевидна. Але ці зусилля повинні бути зосереджені на недопущенні катастрофічного конфлікту між країнами, а не на безплідних спробах зупинити війну проти України.

Російський конфлікт проти України, попри всі жахіття, ще просто не дозрів до дипломатичного рішення. Українська армія наступає на полі битви. А Росія, попри всі ядерні погрози, зазнає поразки. Амбітні українці хочуть повернути контроль над всією територією своєї країни. А російська армія відмовляється йти геть. Тому компроміс поки неможливий, - пише в статті для Washington Post американський журналіст і письменник Девід Ігнатіус.

Коли виникає неров’язка проблема, доводиться її затягувати. Це давно знайома формула і вона має сенс у даному випадку. США не повинні і не можуть диктувати рішення Києву. Натомість вони повинні зберегти потік зброї, відправляючи її надійно і терпляче. Але Вашингтону потрібно знайти нові канали, щоб донести до Москви, що США не добиваються знищення Росії і хочуть уникнути прямого конфлікту.

Росія ж, похитнувшись, нетерпляче шукає розмов теж. Хоча вона останнім часом посилала перекручені і оманливі сигнали. Останнім прикладом стала промова Владіміра Путіна у четвер. Він повторив свої традиційні образи на Захід, але була і ще одна тема про те, що Росія нібито прагне діалогу.

«Рано чи пізно нові центри в багатополярному світовому порядку і Захід почнуть розмову на рівних про спільне майбутнє», - сказав Путін.

Автор вважає, що Білий дім повинен закрити очі на всі дивні деталі поглядів російського президента, а також поставитися до нього серйозно і відповісти на його послання. Ігнатіус наводить приклад хорошої американської відповіді на російський «інформаційний розгул».