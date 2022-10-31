"Раді Безпеки більше нема чим зайнятися?": в ООН відреагували на чергові байки росіян

"Раді Безпеки більше нема чим зайнятися?": в ООН відреагували на чергові байки росіян

ООН не повинна витрачати свій час на те, щоб слухати бездоказове марення росіян.

Про це заявив постійний представник Албанії при ООН Феріт Ходжа під час засідання:

"Це вже четверте чи п'яте засідання, я вже навіть заплутався, коли одна й та сама делегація скликає на тій самій темі ці засідання з нікчемним результатом.

Правильно було б включити до порядку денного Ради новий пункт: "Засідання ні про що".

Ми дуже серйозно ставимося до теми зброї масового знищення, завжди дуже уважно вислуховуємо всі сторони і завжди готові відреагувати, коли є така потреба, але в цьому випадку такої потреби немає.

Я запитую: що, Раді Безпеки більше нема чим зайнятися? Скільки ми витрачатимемо свій час та ресурси на подібні зловживання?

Ми вже протягом тривалого часу слухаємо заяви російської федерації, але вкотре сьогодні пан доповідач підтвердив, що жодних доказів та підкріплень цим заявам росії не існує.

Навіщо поширювати неправдиву інформацію, яка не відповідає жодним науковим параметрам? Навіщо потрібно поширювати безпідставні інсинуації щодо інших держав-членів?

Ми не можемо підігравати цій пропаганді просто тому, що російська федерація вважає за краще виступати, впивається своїми промовами і спотворює реальність.

Ми сьогодні знову вислухали численні звинувачення, у тому числі про різні патогени, і про комарів. Цікаво, як ці комарі проводили б різницю між росіянами та українцями?

Війна росії смертоносна, гинуть люди, і саме ця війна має припинитися. Ось про це ми маємо говорити і з цього питання ухвалювати рішення".

ООН, МЗС, Україна


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Президент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в УкраїніПрезидент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в Україні
«Він – приватна особа»: погляди уряду США та Ілона Маска на війну в Україні не співпадають«Він – приватна особа»: погляди уряду США та Ілона Маска на війну в Україні не співпадають
Блок рекламы


Похожие новости
Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпекиВикритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
Росіяни вивезли з Білорусі понад 65 тисяч тонн боєприпасів: також величезна кількість важкої технікиРосіяни вивезли з Білорусі понад 65 тисяч тонн боєприпасів: також величезна кількість важкої техніки
У Норвегії звинуватили у шпигунстві росіянинаУ Норвегії звинуватили у шпигунстві росіянина
Вторгненням в Україну Путін розтоптав європейську архітектуру безпеки – ШтайнмайєрВторгненням в Україну Путін розтоптав європейську архітектуру безпеки – Штайнмайєр
Росіяни почали лякати світ "бойовими комарами": постпред рф зробив безглузду заяву в ООНРосіяни почали лякати світ "бойовими комарами": постпред рф зробив безглузду заяву в ООН
Норвегія ввела чергові санкції проти РосіїНорвегія ввела чергові санкції проти Росії
"Мобікам" наказали взяти Лиман майже без зброї: "Закінчилися набої і підвезення немає""Мобікам" наказали взяти Лиман майже без зброї: "Закінчилися набої і підвезення немає"
Загарбники чи емігранти: як грузини реагують на росіян, що втекли до них від мобілізаціїЗагарбники чи емігранти: як грузини реагують на росіян, що втекли до них від мобілізації
"Росіяни не відступають з Херсона": президент попередив про чергову інформаційну атаку ворога"Росіяни не відступають з Херсона": президент попередив про чергову інформаційну атаку ворога
Австралія надасть Україні ще 30 бронемашин BushmasterАвстралія надасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster
Последние новости
Подгружаем последние новости