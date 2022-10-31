"Раді Безпеки більше нема чим зайнятися?": в ООН відреагували на чергові байки росіян

ООН не повинна витрачати свій час на те, щоб слухати бездоказове марення росіян.

Про це заявив постійний представник Албанії при ООН Феріт Ходжа під час засідання:

"Це вже четверте чи п'яте засідання, я вже навіть заплутався, коли одна й та сама делегація скликає на тій самій темі ці засідання з нікчемним результатом.

Правильно було б включити до порядку денного Ради новий пункт: "Засідання ні про що".

Ми дуже серйозно ставимося до теми зброї масового знищення, завжди дуже уважно вислуховуємо всі сторони і завжди готові відреагувати, коли є така потреба, але в цьому випадку такої потреби немає.

Я запитую: що, Раді Безпеки більше нема чим зайнятися? Скільки ми витрачатимемо свій час та ресурси на подібні зловживання?

Ми вже протягом тривалого часу слухаємо заяви російської федерації, але вкотре сьогодні пан доповідач підтвердив, що жодних доказів та підкріплень цим заявам росії не існує.

Навіщо поширювати неправдиву інформацію, яка не відповідає жодним науковим параметрам? Навіщо потрібно поширювати безпідставні інсинуації щодо інших держав-членів?

Ми не можемо підігравати цій пропаганді просто тому, що російська федерація вважає за краще виступати, впивається своїми промовами і спотворює реальність.

Ми сьогодні знову вислухали численні звинувачення, у тому числі про різні патогени, і про комарів. Цікаво, як ці комарі проводили б різницю між росіянами та українцями?

Війна росії смертоносна, гинуть люди, і саме ця війна має припинитися. Ось про це ми маємо говорити і з цього питання ухвалювати рішення".