Розвідка повідомила, коли РФ застосує іранські балістичні ракети

Генеральне управління розвідки заявило, що Російська Федерація може застосувати проти України балістичні ракети іранського виробництва вже у листопаді. Про це сказав ГУР МО України Кирило Буданов у інтерв’ю виданню The War Zone.

«Я вважаю, що, ймовірно, наступного місяця ми побачимо, що вони будуть використані тут», — заявив Буданов.

Очільник ГУР повідомив, що нова зброю може стати серйозною загрозою для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними.

«Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість. І ці характеристики перевірені в боях», — пояснив голова української розвідки.