Розвідка повідомила, коли РФ застосує іранські балістичні ракети

ГУР прогнозує обстріли вже в листопаді.

Розвідка повідомила, коли РФ застосує іранські балістичні ракети
© Олександр Медведєв/НВ

Генеральне управління розвідки заявило, що Російська Федерація може застосувати проти України балістичні ракети іранського виробництва вже у листопаді. Про це сказав ГУР МО України Кирило Буданов у інтерв’ю виданню The War Zone.

«Я вважаю, що, ймовірно, наступного місяця ми побачимо, що вони будуть використані тут», — заявив Буданов.

Очільник ГУР повідомив, що нова зброю може стати серйозною загрозою для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними.

«Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість. І ці характеристики перевірені в боях», — пояснив голова української розвідки.

Буданов додав, що в цій ситуації Україна може розраховувати лише на блискучу роботу своєї ППО та на допомогу міжнародних партнерів, які пообіцяли надати більше систем ППО для захисту від ракетного терору РФ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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