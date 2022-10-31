Розвідка повідомила, коли РФ застосує іранські балістичні ракети
ГУР прогнозує обстріли вже в листопаді.
Генеральне управління розвідки заявило, що Російська Федерація може застосувати проти України балістичні ракети іранського виробництва вже у листопаді. Про це
«Я вважаю, що, ймовірно, наступного місяця ми побачимо, що вони будуть використані тут», — заявив Буданов.
Очільник ГУР повідомив, що нова зброю може стати серйозною загрозою для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними.
«Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість. І ці характеристики перевірені в боях», — пояснив голова української розвідки.
Буданов додав, що в цій ситуації Україна може розраховувати лише на блискучу роботу своєї ППО та на допомогу міжнародних партнерів, які пообіцяли надати більше систем ППО для захисту від ракетного терору РФ.