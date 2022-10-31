Понад 70% українців готові воювати за свою країну

Після вторгнення РФ зросла кількість громадян, які готові захищати Україну, інформує ZN.ua.

Понад 70% українців готові воювати за свою країну
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

В Україні після вторгнення РФ в Україну зросла кількість опитуваних, які готові захищати свою країну до 71%, свідчать дані соціологічного опитування Центру Разумкова, проведеного з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року.

"Після 2011року в Україні частка тих, хто дає позитивну відповідь стосовно такої готовності постійно зростала (з 40% у 2011році до 57% у 2020році і до 71% у 2022році)", - йдеться в повідомленні.

Готовність захищати країну підтримує більшість жителів усіх регіонів — від 54% у східних областях до 79% у південних. 74% україномовнихопитуваних і 62% — російськомовних, 81% серед чоловіків і 63% — серед жінок, 77–79% у вікових групах від 18 до 59 років, 53% — серед тих, кому 60 і більше років.

Опитування роводилося соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні з 22 вересня по 1 жовтня 2022 року. Опитування проводилося у 112 населених пунктах. Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%


Анна Конюченко, ZN.ua





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