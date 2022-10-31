Держдеп: США готові на все, аби зупинити зловмисну діяльність Ірану

Йдеться про вихід за рамки санкцій та інших економічних заходів, пояснили там, інформує ZN.ua.

Держдеп: США готові на все, аби зупинити зловмисну діяльність Ірану
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Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готові на будь-які дії, аби зупинити зловмисну діяльність Ірану, який постачає Росії БПЛА для ведення війни проти України. Під час останнього брифінгу він зауважив, що у Вашингтоні можуть використати для цього будь-які засоби, адже там зосереджені на загрозі, яку становить іранська технологія безпілотників.

Прайс зауважив, що БПЛА від Ірану вже використовували під час бойових дій в Іраку та Сирії, а тепер їх застосовують ще й проти України.

"Ми збираємося використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Ви знаєте, що всього пару тижнів тому ми ввели ще один пакет санкцій проти тих, хто несе відповідальність за поширення деяких з цих технологій, – сказав Прайс, додаючи, що Штати ще наприкінці 2021 року оголосили про впровадження антиіранських санкцій через постачання БПЛА. - У нас є інструменти, які виходять за рамки санкцій та інших економічних заходів. Ми збираємося робити те, що зрештою відповідає нашій зацікавленості протидіяти потоку цієї технології з Ірану до країн та організацій по всьому світу і переривати його".

Представник Держдепу зазначив, що США не робитимуть анонсів своїх дій, проте там будуть зупиняти країну, яка підтримує терористичні організації та їх маріонеток. Це стосується й програми балістичних ракет та ядерної програми Ірану.

"Ми збираємося використати всі засоби. Ми не збираємося нічого прибирати зі столу. І зрештою, ми збираємося зробити все можливе, щоб усунути загрозу, яку становлять ці зловмисні дії", – заявив речник Держдепу США.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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