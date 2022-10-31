Держдеп: США готові на все, аби зупинити зловмисну діяльність Ірану
Йдеться про вихід за рамки санкцій та інших економічних заходів, пояснили там, інформує
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готові на будь-які дії, аби зупинити зловмисну діяльність Ірану, який постачає Росії БПЛА для ведення війни проти України. Під час
Прайс зауважив, що БПЛА від Ірану вже використовували під час бойових дій в Іраку та Сирії, а тепер їх застосовують ще й проти України.
"Ми збираємося використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Ви знаєте, що всього пару тижнів тому ми ввели ще один пакет санкцій проти тих, хто несе відповідальність за поширення деяких з цих технологій, – сказав Прайс, додаючи, що Штати ще наприкінці 2021 року оголосили про впровадження антиіранських санкцій через постачання БПЛА. - У нас є інструменти, які виходять за рамки санкцій та інших економічних заходів. Ми збираємося робити те, що зрештою відповідає нашій зацікавленості протидіяти потоку цієї технології з Ірану до країн та організацій по всьому світу і переривати його".
Представник Держдепу зазначив, що США не робитимуть анонсів своїх дій, проте там будуть зупиняти країну, яка підтримує терористичні організації та їх маріонеток. Це стосується й програми балістичних ракет та ядерної програми Ірану.
"Ми збираємося використати всі засоби. Ми не збираємося нічого прибирати зі столу. І зрештою, ми збираємося зробити все можливе, щоб усунути загрозу, яку становлять ці зловмисні дії", – заявив речник Держдепу США.