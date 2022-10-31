Республіканці проти плану демократів фінансувати допомогу Україні за рахунок арештованих активів РФ — WP

Група республіканців у Палаті представників і Сенаті США виступила проти положення у звіті конференції Закону про національну оборону (NDAA), яке могло б дозволити Вашингтону передати Україні доходи від конфіскованого російського майна, повідомляє The Washington Post .

Звіт конференції NDAA в кінцевому підсумку стане широким законодавчим актом з питань оборонної політики, який буде узгоджений Палатою представників і Сенатом, а також винесений на розгляд обох палат для остаточного ухвалення під час післявиборчої сесії.

Демократи кажуть, що вилучення цього положення з майже 840-мільярдного пакету підриває здатність адміністрації президента США Джо Байдена передавати допомогу постраждалій економіці України. Республіканці наголошують, що це положення не було повністю перевірено відповідними комітетами.

Суперечка щодо цього питання відбувається на тлі дискусій про майбутнє республіканської підтримки України. Республіканці на чолі з лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом пообіцяли продовжувати схвалювати надання мільярдів доларів на допомогу Україні, в той час як лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті закликав скоротити підтримку України.

В останні дні демократи працювали над пом'якшенням власних внутрішніх розбіжностей щодо України після того, як ліберали Палати представників відкликали лист із закликом до адміністрації Байдена розглянути можливість прямих переговорів з Росією.

«Це недобросовісно, що республіканці в Сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволило б Міністерству юстиції передати конфісковані російські активи для допомоги Україні та її зусиллям проти жорстокої війни Росії. Це положення пройшло як частина NDAA в Палаті представників і не повинно бути атаковане правими або вилучено з остаточного законопроекту», - сказав представник Демократичної партії.

Республіканці в Сенаті виступили проти цього положення на підставі процедури і вважають, що воно має бути переглянуте судовими комітетами Палати представників і Сенату. Республіканці наголошують, що це положення не було повністю розглянуто і ставлять під сумнів загальну ефективність конфіскації активів.

«Ми всі за підтримку України, саме тому вважаємо, що більш значущим заходом для припинення фінансування військової машини Путіна було б перекрити нафту, яка її фінансує. Ми повинні розглянути питання про те, щоб граничні ціни на нафту працювали, щоб покарати Росію», - сказав представник республіканців.

Представниця республіканців у Комітеті з фінансових послуг Палати представників Лора Піві заявила, що існує широка опозиція цьому положенню, хоча воно вже пройшло в Палаті представників з двопартійною підтримкою.

«Якщо ми серйозно налаштовані перекрити грошові потоки Путіна, ми повинні замість цього прийняти закон конгресмена Барра "Ні енергетичним доходам від російських військових дій", щоб запобігти підтримці режиму Путіна твердою валютою, заборонивши американським фінансовим установам брати участь в операціях, пов'язаних з російськими енергоносіями», - сказала вона про законопроект, запропонований конгресменом Гарландом Барром.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у березні оголосив про створення спеціальної групи для забезпечення дотримання санкцій проти російської еліти, пов'язаної з Кремлем. З того часу США та західні союзники заарештували активи російських олігархів на мільярди доларів, включаючи розкішні яхти, особняки та літаки.

Положення, підтримане демократами, може дозволити передати доходи від російської власності, що перебуває під арештом у США , Україні для відшкодування збитків, завданих російською агресією.

Адміністрація Байдена веде переговори про умови плану запровадження обмеження на ціни на російську нафту, щоб зменшити приплив грошових коштів в РФ , оскільки експорт нафти продовжує підтримувати військову машину російського президента Владіміра Путіна. Але вона ще не завершила узгодження деталей із західними союзниками щодо того, як працюватиме цей складний механізм.

«Цілком можливо, що республіканські співробітники блокують це положення, тому що вони думають, що ми будемо займатися якоюсь торгівлею. Цікаво, чи знають їхні боси, що вони вимагають викуп за активи, які ми відчайдушно намагаємося повернути народу України», - сказав співробітник Демократичної партії.

З початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого Сполучені Штати надали Україні військову допомогу на суму 17,9 мільярда доларів. У п'ятницю, 28 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання додаткової військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів.

Чиновники адміністрації Байдена очікують, що американська допомога Україні буде піддаватися більш жорсткій перевірці, якщо республіканці візьмуть контроль над Палатою представників.