Білий дім підтвердив участь Байдена у саміті G20 та анонсував візити до Єгипту і Камбоджі

Президент США Джо Байден відвідає Єгипет, Камбоджу та Індонезію, де візьме участь у самітах, запланованих на листопад. Про це повідомили у Білому домі, інформує VOA .

Зокрема, Байден поїде до Єгипту для участі в саміті ООН зі зміни клімату COP27 11 листопада, де він закликатиме світ діяти «у це вирішальне десятиліття».

Потім Байден перебуватиме в Камбоджі 12-13 листопада для участі в щорічному саміті США-АСЕАН та саміті країн Східної Азії, йдеться в заяві Білого дому. Після цього президент США відвідає Індонезію 13-16 листопада для участі в саміті лідерів G20.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Байден використовуватиме COP27, щоб «розвивати важливу роботу, яку Сполучені Штати провели для підтримки глобальної боротьби зі зміною клімату і допомоги найбільш вразливим групам населення отримати стійкість до впливу кліматичних змін».

У Камбоджі Байден підтвердить незмінну прихильність Сполучених Штатів Південно-Східній Азії, водночас підкресливши важливість співпраці США та АСЕАН у досягненні безпеки та процвітання в регіоні, зазначила Жан-П’єр.

На Балі, Індонезія, Байден працюватиме з партнерами з G20 для вирішення ключових проблем, таких як зміна клімату, глобальний вплив російської війни проти України, включно з енергетичною та продовольчою безпекою, а також низку інших пріоритетів, важливих для глобального економічного відновлення, заявив Білий дім.

Віце-президент США Камала Харріс також відвідає Азію та Північну Африку після візиту президента. Харріс поїде до Бангкока, щоб взяти участь у зустрічі лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва 18-19 листопада, підкреслюючи прихильність Вашингтона економічній співпраці в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Вона також поїде до Маніли, де зустрінеться з лідерами уряду та представниками громадянського суспільства, повідомили в Білому домі.