Воєнний стан: чи планується активізація мобілізаційних заходів в Україні

Роз'яснення дали у Генштабі.

Воєнний стан: чи планується активізація мобілізаційних заходів в Україні
© dnepr.info

В Україні триває загальна мобілізація, яка запроваджена через повномасштабне вторгнення Росії. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу розповів, чи буде активізація мобілізації в Україні.

Він зазначив, що військовозобов’язаних призивають до армії щомісяця залежно від ситуації на фронті.

Зо словами Громова, заходи мобілізації в Україні проводяться від 24 лютого, заходи проводяться планово.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
США назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегіїСША назвали Росію гострою загрозою, але не основним викликом у новій оборонній стратегії
США прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — PoliticoСША прискорюють розміщення модернізованих ядерних бомб в Європі — Politico
Президент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в УкраїніПрезидент Ізраїлю передав США інформацію про іранські безпілотники в Україні
«Він – приватна особа»: погляди уряду США та Ілона Маска на війну в Україні не співпадають«Він – приватна особа»: погляди уряду США та Ілона Маска на війну в Україні не співпадають
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні спіймали агента Кремля - "полював" на новітнє озброєння: фотоВ Україні спіймали агента Кремля - "полював" на новітнє озброєння: фото
Відрядження експерта Укренерго обійшлося Україні майже мільйон гривень: п'ятизіркові готелі, перельоти бізнес-класомВідрядження експерта Укренерго обійшлося Україні майже мільйон гривень: п'ятизіркові готелі, перельоти бізнес-класом
Республіканці проти плану демократів фінансувати допомогу Україні за рахунок арештованих активів РФ — WPРеспубліканці проти плану демократів фінансувати допомогу Україні за рахунок арештованих активів РФ — WP
Російський посол пригрозив Ізраїлю наслідками за можливе постачання зброї УкраїніРосійський посол пригрозив Ізраїлю наслідками за можливе постачання зброї Україні
Хто може отримати статус учасника бойових дій: Генштаб роз’яснив постанову КабмінуХто може отримати статус учасника бойових дій: Генштаб роз’яснив постанову Кабміну
Найманці з Афганістану: чи допоможе це окупантам у війні проти України і про яку їх кількість відомоНайманці з Афганістану: чи допоможе це окупантам у війні проти України і про яку їх кількість відомо
Росія отримає "дуже потужну" міжнародну відповідь, якщо застосує ядерну зброю в Україні – ОстінРосія отримає "дуже потужну" міжнародну відповідь, якщо застосує ядерну зброю в Україні – Остін
Столтенберг пояснив, чому НАТО не дозволить Росії виграти війну в УкраїніСтолтенберг пояснив, чому НАТО не дозволить Росії виграти війну в Україні
У Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в УкраїніУ Генштабі розповіли, чи будуть збільшувати темпи мобілізації в Україні
У РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу УкраїніУ РФ погрожують збивати комерційні супутники США за допомогу Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости