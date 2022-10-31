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2022-10-31
Воєнний стан: чи планується активізація мобілізаційних заходів в Україні
Роз'яснення дали у Генштабі.
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В Україні триває загальна мобілізація, яка запроваджена через повномасштабне вторгнення Росії. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.
Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час
Він зазначив, що військовозобов’язаних призивають до армії щомісяця залежно від ситуації на фронті.
Зо словами Громова, заходи мобілізації в Україні проводяться від 24 лютого, заходи проводяться планово.
Дар'я Скрипник, ZN.ua