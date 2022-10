Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки

Підозрюваний російський шпигун, який видавав себе за бразильського академіка до його арешту цього тижня агентством внутрішньої безпеки Норвегії, роками навчався в канадських університетах, зосереджуючись на питаннях безпеки в Арктиці. Про нові деталі біографії викритого Михайла Мікушина пише The Guardian.

Чоловік, який назвався Хосе Ассісом Гіаммаріа, працював дослідником в Університеті Тромсе і був заарештований за підозрою в тому, що в'їхав у Норвегію під фальшивими приводами. У п’ятницю прокурор Томас Блом назвав чоловіка Михайлом Мікушиним, додавши, що агенція внутрішньої безпеки Норвегії «не впевнена в його особистості, але ми цілком впевнені, що він не бразилець».

Тим часом з’явилося більше подробиць про роки, які чоловік прожив у Канаді, на тлі припущень, що він використовував свій час у країні, щоб створити історію про свою законспіровану особистість.

Після арешту професор із вивчення питань безпеки в Університеті Тромсе Гунхільд Хоогенсен Ґйорв розповіла Guardian, що чоловік прийшов за рекомендацією канадського професора.

У 2015 році Джаммарія отримав ступінь бакалавра політології в Карлтонському університеті Оттави, зосередившись на міжнародних відносинах у сфері комунікації.

Того ж року він став волонтером Нової демократичної партії країни під час федеральних виборів, він представляв кандидата Шона Девайна. Девайн, який зараз є членом міської ради, сказав місцевим ЗМІ, що нічого незвичайного в Джаммарії не виявилося, окрім “вражаючого резюме та сильних ораторських навичок”.

Just 4 months later, he was campaigning for Canada's New Democratic Party. pic.twitter.com/BEZysaIKWG

Підозрюваний переїхав на захід і через три роки закінчив Університет Калгарі зі ступенем магістра стратегічних досліджень.

«Студентів цієї програми навчають професори та інструктори, а не військові, щоб побудувати всебічне розуміння рушійних сил військових, безпекових і стратегічних рішень», — йдеться в заяві університету.

Нагадаємо, з приводу викриття російського шпигуна, у Bellingcat заявили, що докази свідчать про те, що Мікушин є високопоставленим офіцером російської військової розвідки.

«Чудова робота, Норвегія, ви зловили полковника ГРУ [російської військової розвідки]», — написав у Twitter Крісто Грозєв.