Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки

Чоловік, який видавав себе за бразильського вченого, ймовірно використовував свій час у країні, щоб створити глибоко законспіровану особистість, інформує ZN.ua.

Викритий російський шпигун з Норвегії роками вивчав в Канаді питання безпеки
Раніше Мікушин "засвітився" під час передвиборчої кампанії кандидата від Демократичної партії
© Sean Devine / Twitter

Підозрюваний російський шпигун, який видавав себе за бразильського академіка до його арешту цього тижня агентством внутрішньої безпеки Норвегії, роками навчався в канадських університетах, зосереджуючись на питаннях безпеки в Арктиці. Про нові деталі біографії викритого Михайла Мікушина пише The Guardian.

Чоловік, який назвався Хосе Ассісом Гіаммаріа, працював дослідником в Університеті Тромсе і був заарештований за підозрою в тому, що в'їхав у Норвегію під фальшивими приводами. У п’ятницю прокурор Томас Блом назвав чоловіка Михайлом Мікушиним, додавши, що агенція внутрішньої безпеки Норвегії «не впевнена в його особистості, але ми цілком впевнені, що він не бразилець».

Тим часом з’явилося більше подробиць про роки, які чоловік прожив у Канаді, на тлі припущень, що він використовував свій час у країні, щоб створити історію про свою законспіровану особистість.

Після арешту професор із вивчення питань безпеки в Університеті Тромсе Гунхільд Хоогенсен Ґйорв розповіла Guardian, що чоловік прийшов за рекомендацією канадського професора.

У 2015 році Джаммарія отримав ступінь бакалавра політології в Карлтонському університеті Оттави, зосередившись на міжнародних відносинах у сфері комунікації.

Того ж року він став волонтером Нової демократичної партії країни під час федеральних виборів, він представляв кандидата Шона Девайна. Девайн, який зараз є членом міської ради, сказав місцевим ЗМІ, що нічого незвичайного в Джаммарії не виявилося, окрім “вражаючого резюме та сильних ораторських навичок”.

Just 4 months later, he was campaigning for Canada's New Democratic Party. pic.twitter.com/BEZysaIKWG

— Christo Grozev (@christogrozev) October 28, 2022

Підозрюваний переїхав на захід і через три роки закінчив Університет Калгарі зі ступенем магістра стратегічних досліджень.

«Студентів цієї програми навчають професори та інструктори, а не військові, щоб побудувати всебічне розуміння рушійних сил військових, безпекових і стратегічних рішень», — йдеться в заяві університету.

Ви впіймали полковника ГРУ

Нагадаємо, з приводу викриття російського шпигуна, у Bellingcat заявили, що докази свідчать про те, що Мікушин є високопоставленим офіцером російської військової розвідки.

«Чудова робота, Норвегія, ви зловили полковника ГРУ [російської військової розвідки]», — написав у Twitter Крісто Грозєв.

Bingo! He was registered at the address of the dormitory of the GRU academy. Which means he's no less than a colonel! Great job, Norway - you've caught yourself a colonel from the GRU. pic.twitter.com/jOqNReM1Ty

— Christo Grozev (@christogrozev) October 28, 2022

Судячи з опублікованих даних, Мікушин, народився 1978 року. Зареєстрований у Москві за адресою, де, як вважається , знаходиться гуртожиток ГРУ.

«Що означає, що його звання не нижче за полковника!» – прокоментував Грозєв.


Оксана Коваль, ZN.ua





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