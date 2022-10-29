У Пентагоні повідомили, яка ситуація із ППО NASAMS для України: "Найближчим часом буде..."

У Пентагоні повідомили, яка ситуація із ППО NASAMS для України: "Найближчим часом буде..."

Невдовзі планується завершення навчання за програмою підготовки на системах ППО типу NASAMS.

Про це під час брифінгу у Пентагоні заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

Після чого українські військові фахівці зможуть використовувати систему для захисту неба над Україною.

«Програма навчання на цих системах триває, і як тільки вона завершиться, системи будуть готові до відправки в Україну. Ми очікуємо, що програма навчання буде завершена найближчим часом», – підкреслили в Пентагоні.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
Росія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідкаРосія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідка
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Блок рекламы


Похожие новости
Навчання на системах NASAMS для українських військових триває – ПентагонНавчання на системах NASAMS для українських військових триває – Пентагон
"Лінія Вагнера" на сході України будується за технологією риття могил 50-х років - військовий професор"Лінія Вагнера" на сході України будується за технологією риття могил 50-х років - військовий професор
Риторика Німеччини різко змінилася після візиту Штайнмайєра до України: "Тепер ми маємо..."Риторика Німеччини різко змінилася після візиту Штайнмайєра до України: "Тепер ми маємо..."
Новий прем’єр Британії обговорив з канадським колегою підтримку УкраїниНовий прем’єр Британії обговорив з канадським колегою підтримку України
Найманці з Афганістану: чи допоможе це окупантам у війні проти України і про яку їх кількість відомоНайманці з Афганістану: чи допоможе це окупантам у війні проти України і про яку їх кількість відомо
Білий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із ЗеленськимБілий дім: Переговорів між США та Росією щодо України не буде — Москві слід домовлятись із Зеленським
Путін відкинув саму ідею існування України та українців і цим підтвердив, що проводить геноцид – ISWПутін відкинув саму ідею існування України та українців і цим підтвердив, що проводить геноцид – ISW
FT: Китай не зможе стояти осторонь, якщо Путін застосує ядерну зброю проти УкраїниFT: Китай не зможе стояти осторонь, якщо Путін застосує ядерну зброю проти України
Ситуація на полі бою не впливатиме на рішення РФ щодо ядерної зброї – ЗеленськийСитуація на полі бою не впливатиме на рішення РФ щодо ядерної зброї – Зеленський
Зарплати військових: Маляр розповіла, як змінилося забезпечення Збройних сил УкраїниЗарплати військових: Маляр розповіла, як змінилося забезпечення Збройних сил України
Последние новости
Подгружаем последние новости