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2022-10-29
У Пентагоні повідомили, яка ситуація із ППО NASAMS для України: "Найближчим часом буде..."
Невдовзі планується завершення навчання за програмою підготовки на системах ППО типу NASAMS.
Про це під час брифінгу у Пентагоні
Після чого українські військові фахівці зможуть використовувати систему для захисту неба над Україною.
«Програма навчання на цих системах триває, і як тільки вона завершиться, системи будуть готові до відправки в Україну. Ми очікуємо, що програма навчання буде завершена найближчим часом», – підкреслили в Пентагоні.
Алексей Ионов, politeka.net