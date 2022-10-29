Залужний розповів Міллі про ключові завдання ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час нової розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі розповів про ключові завдання, на яких зараз зосереджуються українські військові.

Це:

звільнення окупованих територій,

недопущення захоплення ворогом нових ділянок,

забезпечення прикриття об’єктів критичної інфраструктури засобами протиповітряної та протиракетної оборони,

продовження формування та підготовки резервів для ведення майбутніх бойових дій.

«Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану», - зауважив Залужний.