Залужний розповів Міллі про ключові завдання ЗСУ

Серед них: контрнаступ, прикриття об’єктів критичної інфраструктури, протидія захопленню ворогом нових територій, інформує ZN.ua.

Залужний розповів Міллі про ключові завдання ЗСУ
© Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine (Валерій Залужний) / Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час нової розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі розповів про ключові завдання, на яких зараз зосереджуються українські військові.

Це:

  • звільнення окупованих територій,
  • недопущення захоплення ворогом нових ділянок,
  • забезпечення прикриття об’єктів критичної інфраструктури засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
  • продовження формування та підготовки резервів для ведення майбутніх бойових дій.

«Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану», - зауважив Залужний.

Генерал подякував колезі, президенту США Джо Байдену та американському народу за допомогу, завдяки якій Україна продовжує боротьбу.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Використовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські ShahedВикористовувалися в США з 1960 року: що відомо про зброю, якою збиватимуть іранські Shahed
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
Росія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідкаРосія перейшла до стратегії довготермінової оборони на більшості ділянок фронту — британська розвідка
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Блок рекламы


Похожие новости
Юрій Романенко розповів, як керівництво "Нафтогазу" виписує премії під час війниЮрій Романенко розповів, як керівництво "Нафтогазу" виписує премії під час війни
Арестович відверто розповів Скрипці про те, що сталося: "Нас просто взяли за шкірку, і..."Арестович відверто розповів Скрипці про те, що сталося: "Нас просто взяли за шкірку, і..."
Зеленський розповів, скільки іранських безпілотників збили сили ППОЗеленський розповів, скільки іранських безпілотників збили сили ППО
Лікар з Білорусі розповів про втрати російських солдатів в перші тижні війни: "Скалічених привозили щоночі"Лікар з Білорусі розповів про втрати російських солдатів в перші тижні війни: "Скалічених привозили щоночі"
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тарифи на газ для населення: Гетманцев розповів, коли планують збільшити ціниТарифи на газ для населення: Гетманцев розповів, коли планують збільшити ціни
Шольц розповів, якою бачить Україну майбутнього: "Вступ в ЄС — одне з найпослідовніших геополітичних рішень нашого часу"Шольц розповів, якою бачить Україну майбутнього: "Вступ в ЄС — одне з найпослідовніших геополітичних рішень нашого часу"
Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження — ЗалужнийЗбройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження — Залужний
Головний воєнком Києва розповів, кому слід чекати повісткиГоловний воєнком Києва розповів, кому слід чекати повістки
Буданов розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон від окупантівБуданов розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон від окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости