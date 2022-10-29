Залужний розповів Міллі про ключові завдання ЗСУ
Серед них: контрнаступ, прикриття об’єктів критичної інфраструктури, протидія захопленню ворогом нових територій, інформує
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час нової розмови із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі
Це:
- звільнення окупованих територій,
- недопущення захоплення ворогом нових ділянок,
- забезпечення прикриття об’єктів критичної інфраструктури засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
- продовження формування та підготовки резервів для ведення майбутніх бойових дій.
«Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану», - зауважив Залужний.
Генерал подякував колезі, президенту США Джо Байдену та американському народу за допомогу, завдяки якій Україна продовжує боротьбу.