Навчання на системах NASAMS для українських військових триває – Пентагон

Системи найближчим часом передадуть Україні.

Навчання на системах NASAMS для українських військових триває – Пентагон
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Невдовзі планується завершення навчання за програмою підготовки на системах ППО типу NASAMS, після чого українські військові фахівці зможуть використовувати систему для захисту неба над Україною. Про це під час брифінгу у Пентагоні заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

«Програма навчання на цих системах триває, і як тільки вона завершиться, системи будуть готові до відправки в Україну. Ми очікуємо, що програма навчання буде завершена найближчим часом», – підкреслили в Пентагоні.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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