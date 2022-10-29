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2022-10-29
Навчання на системах NASAMS для українських військових триває – Пентагон
Системи найближчим часом передадуть Україні.
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Невдовзі планується завершення навчання за програмою підготовки на системах ППО типу NASAMS, після чого українські військові фахівці зможуть використовувати систему для захисту неба над Україною. Про це під час брифінгу у Пентагоні
«Програма навчання на цих системах триває, і як тільки вона завершиться, системи будуть готові до відправки в Україну. Ми очікуємо, що програма навчання буде завершена найближчим часом», – підкреслили в Пентагоні.
Михайло Яровенко, ZN.ua