Навчання на системах NASAMS для українських військових триває – Пентагон

Невдовзі планується завершення навчання за програмою підготовки на системах ППО типу NASAMS, після чого українські військові фахівці зможуть використовувати систему для захисту неба над Україною. Про це під час брифінгу у Пентагоні заявила заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

«Програма навчання на цих системах триває, і як тільки вона завершиться, системи будуть готові до відправки в Україну. Ми очікуємо, що програма навчання буде завершена найближчим часом», – підкреслили в Пентагоні.