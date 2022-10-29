У Норвегії звинуватили у шпигунстві росіянина

У Норвегії звинуватили в шпигунстві на користь Росії затриманого раніше в Тромсе чоловіка з підробленими бразильськими документами на ім'я Хосе Ассісу Джаммарії.

Як повідомляє SOTA , справжнє ім'я чоловіка – Михайло Володимирович Мікушин. У суді він провину не визнав. У Норвегії чоловік жив з 2021 року та працював в університеті Тромсе.

За минулий місяць це вже щонайменше десятий випадок затримання на півночі Норвегії, де розташовані стратегічні об'єкти, людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Наступного дня після затримання Джаммарії-Міклушина Тромсе розірвав побратимство з трьома російськими містами – Архангельським, Мурманським та Надимом.