У Норвегії звинуватили у шпигунстві росіянина

Чоловіка затримали із підробленим паспортом.

У Норвегії звинуватили в шпигунстві на користь Росії затриманого раніше в Тромсе чоловіка з підробленими бразильськими документами на ім'я Хосе Ассісу Джаммарії.

Як повідомляє SOTA, справжнє ім'я чоловіка – Михайло Володимирович Мікушин. У суді він провину не визнав. У Норвегії чоловік жив з 2021 року та працював в університеті Тромсе.

За минулий місяць це вже щонайменше десятий випадок затримання на півночі Норвегії, де розташовані стратегічні об'єкти, людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Наступного дня після затримання Джаммарії-Міклушина Тромсе розірвав побратимство з трьома російськими містами – Архангельським, Мурманським та Надимом.

За матеріалами: SOTA /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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