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2022-10-29
У Норвегії звинуватили у шпигунстві росіянина
Чоловіка затримали із підробленим паспортом.
У Норвегії звинуватили в шпигунстві на користь Росії затриманого раніше в Тромсе чоловіка з підробленими бразильськими документами на ім'я Хосе Ассісу Джаммарії.
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За минулий місяць це вже щонайменше десятий випадок затримання на півночі Норвегії, де розташовані стратегічні об'єкти, людей, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Наступного дня після затримання Джаммарії-Міклушина Тромсе розірвав побратимство з трьома російськими містами – Архангельським, Мурманським та Надимом.
Оксана Лебедина, ZN.ua