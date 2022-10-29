Шойгу заявив про завершення "часткової мобілізації" в РФ і назвав кількість уже відправлених в Україну

Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу відзвітував російському президенту Владіміру Путіну про завершення так званої часткової мобілізації та її результати, пишуть пропагандистські ЗМІ. За його словами, на територію України нібито відправили 82 тисячі росіян, половина з яких уже воюють проти наших захисників.

Шойгу заявив, що вже відправлені в зону бойових дій солдати “закінчили навчання”, а інші 218 тисяч мобілізованих наразі “продовжують підготовку” в учбових центрах і на полігонах. Росія начебто, як і планувала, призвала 300 тисяч військовозобов’язаних, і встановлене президентом завдання “виконано”.

Голова ворожого Міноборони доповів голові Кремля й подробиці проведених заходів.

Зокрема, за його словами, у російську армію було відправлено 1,3 тисячі представників влади та 27 тисяч підприємців. Шойгу запевнив, що 13 тисяч громадян буцімто пішли воювати добровольцями, а середній вік серед усіх мобілізованих склав 35 років.