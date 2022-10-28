На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий склад і п’ять вантажівок із боєприпасами

Окупанти також втратили до 110 військових пораненими.

Українські артилеристи поцілили ворожий склад і вантажівки із боєприпасами у селі Нововодяне на Запоріжжі, повідомили у Генштабі.

«За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника. Знищено склад боєприпасів, до п’ять вантажівок з боєкомплектом та три гармати Д-30», - йдеться у повідомленні.

У районах Токмака, Молочанська та Кінських Роздорів окупанти втратили пораненими до 110 військових, втрати вбитими ретельно приховуються.

Протягом 28 жовтня українські льотчики завдали 24 удари по скупченню ворожих військ і техніки. Підтверджено ураження 20 таких районів та чотирьох позицій ЗРК противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів скупчення ворога, чотири склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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