На Запоріжжі ЗСУ знищили ворожий склад і п’ять вантажівок із боєприпасами

Українські артилеристи поцілили ворожий склад і вантажівки із боєприпасами у селі Нововодяне на Запоріжжі, повідомили у Генштабі.

«За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника. Знищено склад боєприпасів, до п’ять вантажівок з боєкомплектом та три гармати Д-30», - йдеться у повідомленні .

У районах Токмака, Молочанська та Кінських Роздорів окупанти втратили пораненими до 110 військових, втрати вбитими ретельно приховуються.

Протягом 28 жовтня українські льотчики завдали 24 удари по скупченню ворожих військ і техніки. Підтверджено ураження 20 таких районів та чотирьох позицій ЗРК противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів скупчення ворога, чотири склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.